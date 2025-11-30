陳怡蓉聽到邱澤誓詞泛淚 轉頭見老公「反差行為」秒熄火

邱澤、許瑋甯周五在文華東方酒店補辦婚宴。（圖／鄧博仁攝）

邱澤、許瑋甯周五在文華東方酒店補辦婚宴，席開40桌，宴請超過4百名賓客，由於兩人人緣極好，大半個演藝圈的人都到場祝賀，包括昔日偶像劇女神陳怡蓉，她事後表示邱澤在發表誓詞時，原本相當感動，當轉頭看到老公在做一件事情時，無奈表示：「算了」，真相曝光後，笑翻一票網友。

陳怡蓉在臉書分享約莫10秒的婚禮片段，邱澤正向許瑋甯深情告白：「我希望下輩子經過妳身邊時，可以認出我」，簡短一句話，讓她感到心頭一暖，瞬間眼眶泛淚，沒想到就在感人之際，不經意望向坐在隔壁的老公，只見他沉浸在自拍的世界裡，反差的對比，讓陳怡蓉無奈表示：「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。

廣告 廣告

陳怡蓉和老公薛博仁。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

PO文曝光後，引起網友熱烈討論：「美好的愛情都是發生在別人身上」、「你的幽默應該也是吸引醫生的重點」、「下輩子太遙遠了，下個月經過時能認出就不錯了」、「感人的時刻，被你的文字逗笑了」、「正要哭的時候，看到你說的話，直接笑出來」、「轉頭，自拍的醫生...我笑出來了」、「腦子浮現你轉頭翻白眼的畫面」。

陳怡蓉2016年結婚後，重心全放在家庭上，除了2018年拍攝過葉天倫執導的影集《雙城故事》，就沒有再推出過新的作品，預計等女兒上小學之後，不排除會重返演藝圈。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

醫美失敗 健保研擬不給付 採代位求償

NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止