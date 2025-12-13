陳怡蓉「回憶跟金主的愛情故事」 告誡女兒：談戀愛眼睛要睜大

陳怡蓉（左）常分享與女兒的日常互動。翻攝陳怡蓉臉書



陳怡蓉以聖緹雅醫療集團董娘身分推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，男女主角的名字取用她和結婚9年的老公薛博仁的諧音，她笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大。」

《記憶中的微笑》由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，28歲男主角鎮萬鈞竟被誤以為是鮮肉學生，跨進聖緹雅新開幕的林口店取景時，又迷倒護理師，劇中以懷舊產物無名小站、MP3、傻瓜復古相機帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。

鎮萬鈞在《記憶中的微笑》談校園談純愛。聖緹雅醫療集團 提供

鎮萬鈞今年以《我的初戀是頭鹿》入圍第1屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，談及保養，他分享睡前會搽保濕，有上妝工作的前1晚會敷面膜，訣竅是：「心情要好，心情好了就會正常作息、多喝水，再搭配自己喜歡的味道及樣式的保養品。」

先前鎮萬鈞大多投入於劇場表演，但期望能登上大銀幕，「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴。期待說好聽的故事、創造帥氣有趣的角色給觀眾們」。

