陳怡蓉「第8個孩子」誕生 醫師尪包辦威尼斯愛之旅

陳怡蓉和聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁結婚9年，開心宣布斥資逾千萬的「第8個孩子」、林口店誕生，她也趁陪老公到米蘭開醫學研討會後前往威尼斯度假幫他慶生，「他自己訂機票，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於送什麼生日禮？她笑說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物。」

薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭，她透露老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」而她難得不用帶孩子，就先在飯店補眠，才到市區走走。

因適逢薛博仁生日，小倆口飛往威尼斯3天2夜，陳怡蓉笑讚他是很棒的老公，不但自訂機加酒，「餐廳也是他自己訂，他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，我都是沾了他的優惠」。

而聖緹雅從剛交往的2間店成長成8間，陳怡蓉說：「以前會覺得連鎖集團很威，後來愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」董娘架式十足。

