陳情內容曝！ 台中7旬地主北捷變裝連續縱火

台中一名曾姓老翁疑不滿大夫第重劃區，8日特意北上於北捷縱火。（圖／翻攝畫面）

台北捷運站大安森林公園站與善導寺站男廁，8日上午接連傳出火警事故，所幸均未造成人員傷亡，並在第一時間由站務人員撲滅，疑似為燃燒稻草導致。燃燒面積約0.5平方公尺，隨後善導寺也傳出火警，初步確認為同一男子所致，經確認後火速將人逮捕到案。而男子的陳情信也曝光了。

據了解，該名男子為72歲的曾姓老翁，其為台中大夫第重劃區自救會成員之一，為地主之一，曾到台中市府陳情，疑似未果，才會8日特意北上前往北捷於男廁燒稻草縱火，目前已遭警方逮捕到案。

老翁在陳情信中表示，自救會地主自知悉被列入重劃區已14年，多次陳抗表達不願意參加重劃，大夫第重劃區是社口商業區住宅區，是自行勘選的重劃區，不是都市計畫指定應以市地重劃整體開發地區，且轄內多為1977年就已規劃為都市計畫道路，沒有實施自辦市地重劃之必要與公益性。

據悉，曾姓老翁8日上午一早便自台中乘台鐵前往台北車站，隨後轉乘捷運前往大安森林公園捷運站，11時55分許於大安森林公園捷運站男廁縱火，隨後搭車前往台北車站逃逸，初步於12時許21分抵達台北車站，並在14時許前往善導寺捷運站縱火燒報紙縱火。

曾姓老翁縱火後於台鐵大樓放置陳情信。（圖／翻攝畫面）

警方掌握，曾男在大安森林公園捷運站縱火後，隨即搭車返回台北車站，再徒步前往台鐵大樓內放置4封陳情信，隨後又徒步至西門町換裝，最後再搭乘捷運至善導寺捷運站1號出口旁男廁內縱火犯案，警方初步研判其動機為吸引媒體注意，進而增加曝光度。警方第一時間也啟動攔截圍捕，於仁愛路和林森南路口將曾男逮獲。全案依照公共危險罪移送地檢署偵辦

警方表示，針對類案市府業多次演練提升市府團隊及員警應變能力，並呼籲縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。

