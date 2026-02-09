陳情未獲重視！曾世源衝北捷男廁2度縱火 遭北院裁定羈押未禁見

記者林盈君／台北報導

8日上午11時許，台中「大夫第重劃區自救會」會長曾世源，因四處陳情卻未獲相關單位重視，在捷運大安森林公園站男廁、捷運善導寺站內男廁縱火，被警方循線逮捕到案，全案訊後依恐嚇危安、公共危險等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲請羈押。9日晚間，台北地院審理後，裁准曾男羈押，未禁見。

曾世源因陳情未獲重視，竟在北捷男廁縱火，遭北院裁定羈押未禁見。（圖／資料照）

據了解，現年72歲的曾世源，擁有台大學歷，還曾留學日本。他因不願參與重劃而四處陳情，卻未獲相關單位重視，竟採取激烈手段，於北捷男廁以稻草縱火。警方展開調查，經調閱監視器畫面，很快鎖定曾世源行蹤，將其逮捕到案，並移送北檢偵訊。

廣告 廣告

檢方認為，曾男行為涉犯公共危險罪，並以連續縱火的手段，危害公共場所安全，僅是為了表達個人意見，此舉已涉犯恐嚇危安罪，遂向台北地院聲請羈押曾世源。9日晚間，北院裁定羈押未禁見。

曾世源因陳情未獲重視，竟在北捷男廁縱火，遭北院裁定羈押未禁見。（圖／資料照）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高中校園激戰9男！新北男警拍「愛愛片」上X平台 遭起訴還吞1大過處分

新北中和食品廠陷火海！18歲女受困4樓陽台 警消火速救援脫險送醫

彰化伸港死亡車禍！曳引車碰撞電動機車 騎士遭輾臟器噴出慘死

彰化139線「死亡彎道」又出事！20歲騎士連人帶車噴飛 腦出血搶救中

