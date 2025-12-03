陳惠婷沉澱兩年再度單飛 甜蜜叛逆期：滿足自我創作慾

陳惠婷推出新單曲〈甜蜜叛逆期〉。（躁音製造所提供）

今年因擔任金音創作獎評審團主席，再次解鎖樂壇新身份的 the Huiting 陳惠婷，繼個人專輯《王國 Darktopia》發行後相隔近兩年，再度推出全新個人單曲〈甜蜜叛逆期〉。這兩年間，她歷經 Tizzy Bac 新專輯發片與巡演期，再到接任金音獎評審主席，在多重身分的切換中，提供了更多觀察生活的機會，同時給予個人創作更深的沉澱與淬煉，發表這首成人叛逆自白的新單曲。

2025 年，對陳惠婷來說是一段轉速快速且深刻的旅程。首次擔任金音創作獎評審團主席，她背負的不只是鑑賞，更是一種對音樂、創作者及當代音樂的責任。在擔任主席的過程中，也讓陳惠婷以不同以往的角度欣賞音樂，感受到創作音樂圈越來越靈動、跨界融合的豐沛能量，這些經驗也成為她今年最特別的驚喜，在無形中推動她也手癢難耐推出新的個人單曲作品。

談到個人作品與 Tizzy Bac樂團的不同，陳惠婷表示，她的個人創作比起樂團作品，相對更隨心所欲一些，是滿足自我創作慾的表現。「我是一個期望自己能有固定創作產量的音樂工作者，樂團的經營有一定規律，而現在是一個適合轉進個人作品發表的時間，就順勢發表了，其實就是問行事曆啦。」她也分享，新歌的靈感多半來自日常生活與情感觀察，對生命的反思，更多的時候只是一種靈光乍現。

談及這段兩年的心境轉折，她說：「我們都在學著如何與世界相處，但更重要的，是跟自己相處。從青少年進入成人階段，我們都經歷一大段社會馴化，有的人游刃有餘，有的人感到痛苦，但所有的歷程都是循環的。當學會迎合世界之後，下一個階段，就是適度地反撲，也才有了這首歌的誕生：如果不想的話，就不要吧。」

身為純種i人的陳惠婷，以〈甜蜜叛逆期〉獻給所有叛逆期未停的大人，「更多時候只是靈光乍現，說實話，成人要 emo 或許不合時宜，但也正因為依然敏感的心，讓我們可以不斷發問、不斷思考，持續反覆辯證自我，給自己停下來的時間，讓我們有機會成為自己喜歡的大人。

