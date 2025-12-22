陳意涵《比悲傷》一天哭40次 導演七年後賠罪：很對不起她

《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙推出新片《陽光女子合唱團》，再度邀來陳意涵主演，片中她再展哭戲，逼得觀眾一同落淚。林孝謙回憶起七年前合作，兩人還沒有默契，讓陳意涵一天哭到三、四十次，眼睛都腫了，「很對不起她，那時第一次合作對她很抱歉。」因此這次特別調整拍攝模式，「算是對她的賠罪」。

《陽光女子合唱團》中，坐牢的陳意涵有場戲要送走患有眼疾的愛女，得簽下送養同意書，導演當時先拍攝這場情緒需要比較重的戲，也不先給她看過同意書內容，讓她寫實呈現慌亂的心情，「意涵的哭戲是要很真實的東西，她不演假的。」

陳意涵再展哭戲本領，自豪可以出一本書教大家哭。（圖／小娛樂）

因材施教的導演則對新人何曼希慢慢引導，在拍哭戲時先營造出一些情境讓她投入。首度演戲就和多位資深演員合作，何曼希坦言一開始滿緊張，「就是我從小看這些姐姐們長大，是我小時候的偶像，第一次排戲我有點搞不清楚是進入角色狀態，還是我真的緊張到臉臭。」但經過密集相處後，便放鬆許多，前輩們也不吝於分享演戲的經驗。鍾欣凌和陳意涵也誇讚何曼希很會跳舞，除了練鋼管舞練到瘀青，就算被導演當眾雕戲也有初生之犢不畏虎的態度。

鍾欣凌形容本片主演們一開始不太熟悉彼此，但經過多次排練和拍攝後，感情進步神速如熱戀期，很像是在女生宿舍，尤其大家都搶著請客，用食物來增進感情。鍾欣凌在片中還得邊唱邊跳《表白》，讓她直呼壓力頗大，且不太會在家練舞，畢竟女兒在讓她有點害羞，所以都在導演工作室訓練，平常在家就聽歌，特別是饒舌橋段要記很熟。尤其是親眼見證兒童合唱團唱得太好，讓演員們瞬間壓力爆棚。

《陽光女子合唱團》為何曼希首部演員作品。（圖／小娛樂）

此外，陳意涵當時在片場對兩歲小演員很有一套，沒事就在培養感情、玩耍，鍾欣凌自招躲小演員躲得有點遠，「我心想我在家已經顧兩個女兒，我不想在片場還在顧小孩。」導演林孝謙也看到陳意涵的另一面，「跟《比悲傷》不同，我看見她當媽媽的溫柔，很知道怎麼跟小孩相處。」

陳意涵片中展現滿滿母愛，現實中育有一子一女的她也勤於參加孩子的學校活動，她笑說先前很努力認識大兒子的同學家長，現在她又得認識女兒的幼稚園同學父母，有天去校外教學大家一起搭摩天輪，在上頭只能硬聊天，讓她有些心累。鍾欣凌則遇過有熱情路人認為女兒長那麼大還吃奶嘴，甚至伸手拔出女兒口中的奶嘴，讓她相當不開心，「但我也是孬種，沒關係，我也是笑笑的就搶回來。」認為底線就是別人不該碰觸女兒的身體。

鍾欣凌片中大秀唱跳演出。（圖／小娛樂）

