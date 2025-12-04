陳意涵《陽光女子合唱團》護孩殺夫！安心亞欺負新人潑廚餘鬥毆

電影《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希女星主演，電影描述一群女囚犯在監獄裡組成合唱團，最新預告一開始就出現毆打、殺人、群架等震撼畫面，足見這群女子們面對的多舛命運。

在電影中每個角色因各種不同的原因入獄服刑，包括殺人、運毒、詐騙、混幫派，但導演不營造訴求悲情牌，認為這些角色都還在為生命找到出口。一場「餐廳大亂鬥」重頭戲中，全場70個臨演加上女演員們一起開打的場面，導演林孝謙笑說這好像是在拍《監獄風雲》，群架戲真的不容易。

何曼希片中不甘被欺負反擊。（圖／壹壹喜喜提供）

其中一場戲，安心亞和孫淑媚欺負新來的何曼希，對她潑撒剩菜剩飯，導演擔心每次NG重來要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」但拿饅頭嗆聲實在太弱，最後還是用豆乾、白飯來做效果。這場戲拍到最後，孫淑媚的拖鞋飛掉好幾次、頭上也卡滿飯粒，安心亞則是看畫面回放自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」但是導演對安心亞特別稱讚：「她是各種擔當，打人、嗆聲、耍流氓一人包辦了。」

陳庭妮飾演獄警。（圖／壹壹喜喜提供）

預告中也可以看到陳意涵因為要保護肚子裡面的小孩，在情緒失控下殺死老公，雖然在片中只有短短幾分鐘，但陳意涵與飾演老公的寇家瑞奮戰了七小時，兩人糾纏許久，陳意涵臉上還掛彩，最後看到刺進血袋後狂流的血，雖然是假血，陳意涵仍心有餘悸地說：「好可怕，像瀑布一樣的血流出來！」寇家瑞也說：「武打戲還有預先的套招架勢，但是接近真實殺人的動作戲真的非常難演，反而會很容易受傷。」

《陽光女子合唱團》將於12月24到28日舉行搶先口碑場，12月31日正式在台上映。

陳意涵片中為保護肚子裡的小孩，情緒失控殺死老公。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導