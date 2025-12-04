陳意涵失控殺夫！奮戰7小時「臉蛋掛彩」 累癱直呼：都殺不死
電影《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等豪華陣容，3日公開第二支預告，一開場就接連出來毆打、殺人、群架等震撼畫面，尤其陳意涵一場殺死老公的戲碼，更是足足拍了7小時，讓她累癱直呼：「都殺不死！」
《陽光女子合唱團》片中每個角色都因不同原因入獄，在一場「餐廳大亂鬥」重頭戲中，全場70個臨演加上女演員們一起開打，光是排戲就能感受到全員躍躍欲試準備「動手動腳」的情緒。導演林孝謙說，這好像是在拍《監獄風雲》，群架戲真不容易。
在預告中可以看到，陳意涵為了要保護肚子裡的孩子，在情緒失控下殺死老公，雖然只有短短幾分鐘的戲，但陳意涵卻和飾演她老公的寇家瑞奮戰了7個小時，就連導演都哀嚎：「人好難殺啊！」陳意涵也累癱直呼：「他都殺不死！」兩人糾纏許久後，陳意涵臉上還因此掛彩，最後看到刺進血袋後狂流的血，讓她心有餘悸地說：「好可怕！像瀑布一樣的血流出來。」
另外還其中一場，安心亞和孫淑媚對新來的何曼希潑撒剩菜飯，導演擔心每次NG就要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」但拿饅頭嗆聲實在太弱，最後還是用豆乾及白飯來做效果。這場戲拍到最後，孫淑媚的拖鞋飛掉好幾次、頭上也卡滿飯粒，安心亞則是看畫面回放自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」不過導演林孝謙對她特別稱讚：「她是各種擔當，打人、嗆聲、耍流氓一人包辦了。」《陽光女子合唱團》12月31日全台上映。
