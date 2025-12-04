陳意涵婚禮哭花臉！曝邱澤、許瑋甯私下互動「愛很濃烈」認不敢離席原因

陳意涵在邱澤與許瑋甯的婚禮中大哭，畫面全被陶晶瑩錄下。資料照、取自陶晶瑩IG



許瑋甯與邱澤結婚4年後，上月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、半個演藝圈到場祝賀。婚禮上兩人交換誓詞、深情告白，現場賓客感動不已，陳意涵更是當場大哭。她近日錄製陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》時再度回憶當下情緒，形容整場宛如「在看一齣戲」，直言：「人生中難免遇到真愛，他們就是這樣。」

當天邱澤在台上哽咽向許瑋甯示愛：「寶寶來到這世界，我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」這段深情表白讓陳意涵瞬間淚崩，被陶晶瑩現場捕捉哭花妝的畫面也在網路引起話題。

陳意涵登上陶晶瑩的節目《陶色新聞》。翻攝自YT

陳意涵在節目中分享了這對新人私下的相處模式，透露先前與許瑋甯一起錄節目《光開門就很忙了》時曾同住一屋，「她晚上睡覺前跟邱澤講了一整晚電話，我的體感至少超過一小時，就是那種很甜蜜的感覺，他們真的很相愛。」她還笑稱自己早已不會再打給老公，「他們的愛真的很濃烈。」

節目中，兩人也提到最近網路上討論明星「邊界感」的問題，先前許瑋甯與柯震東合照時的「摟肩動作」遭部分網友批評，陳意涵則坦言，這也是婚宴上她幾乎一直坐在位置上的原因，「現在網友都很嚴格，碰到誰都說沒有邊界感。我想說大家都是好朋友，搞得我真的不敢動。」

儘管她自認已不算活躍於網路，但仍難免會對外界評論走心，「我明明什麼都沒做錯，但與其這樣，我就乖乖坐著。」她也笑說，幸好陶晶瑩有拍到她在現場，「不然大家又都以為我沒去。」

