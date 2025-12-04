陳意涵婚禮狂哭！「全程不敢離席」曝邱澤、許瑋甯甜蜜互動

陳意涵到陶晶瑩節目中分享許瑋甯與邱澤的甜蜜時刻。（圖／翻攝自YouTube @飛碟聯播網）





藝人邱澤與許瑋甯上月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，幾乎半個演藝圈都到場見證兩人的幸福時刻，如今婚禮完美落幕，不少藝人在社群平台分享婚禮片段，而陳意涵在2位新人交換誓言時感動大哭的一幕也被捕捉，近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》分享當下心情， 形容當下「就像在看一齣戲」，更感嘆「人生中難免遇到真愛，他們就是這樣！」

陶晶瑩日前在社群分享「賓客視角」的片段，打趣寫下：「新郎新娘的誓詞很感人，但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧⋯⋯」，畫面中陳意涵因感動而不斷落淚，越哭越大聲，最後甚至哭到妝到花了，讓一旁的林心如都吐槽：「嘿啊，哭超大聲。」

陳意涵分享參加邱澤、許瑋甯婚禮的心情。（圖／翻攝自YouTube @飛碟聯播網）

如今婚禮正式落幕，陳意涵也在《陶色新聞》中重提此事，她回想起先前跟許瑋甯一起錄製《光開門就很忙了》時同住一間房的情景，許瑋甯在晚上睡覺前跟邱澤講了整晚的視訊電話，「我覺得我的體感至少超過一個小時，就是很久很久，那個愛是很濃的」，氣氛十分甜蜜。

陳意涵也透露，當天自己幾乎全程都待在位子上，「因為你知道現在網友很嚴格，就好像你對於碰到任何人就沒有邊界感，其實說真的這些都是好朋友，就變成我真的不敢動」，她提及自己現在 沒有很活躍於網路世界，但不免還是會在意評論，「我明明什麼都沒做錯，但與其這樣，我就坐在位置上」，笑說還好陶晶瑩有拍到他，不然大家會以為她沒有出席。



