陳意涵挑戰大音痴！《陽光女子合唱團》一票女星挑戰十八般武藝
《比悲傷更悲傷的故事》億萬票房導演林孝謙再創最新感人力作《陽光女子合唱團》，這次邀請到有47年未曾演出台灣電影的旅日國寶級藝人翁倩玉，成為電影中的一大亮點！也囊括演技派女星陳意涵，主持、演戲、歌唱三刀流的安心亞、金鐘雙料得主苗可麗、能演能唱的金曲歌后孫淑媚、影視甜心寶貝陳庭妮和人氣鼎沸的金鐘得主鍾欣凌，加上新人何曼希。
同時《陽光女子合唱團》也在今天釋出了兩款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍，讓觀眾感受到電影所有的轉折就是從一個小女孩開始。
《陽光女子合唱團》「人在江湖 身不由己」海報。（圖／壹壹喜喜電影）
《陽光女子合唱團》故事描寫，一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望。由陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是他們決定要組成一個合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！
《陽光女子合唱團》「棄暗投明，拿起奶瓶」海報。（圖／壹壹喜喜電影）
在《陽光女子合唱團》電影裡面，講述了親情、友情之外，更可以看到所有的演員18般武藝派上用場，不管是唱歌、舞蹈還有打戲通通都來！陳意涵在片中特別挑戰「大音痴」角色，她笑說這比唱得好聽還難吧！而安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。《陽光女子合唱團》12月31日在台上映。
