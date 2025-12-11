陳意涵新片演音痴唱到失控 小童星爆笑提醒：媽媽要早睡

陳意涵在《陽光女子合唱團》中飾演為了保護小孩不惜跟老公拼命的堅強媽媽。（壹壹喜喜電影提供）

陳意涵在《陽光女子合唱團》中飾演一名為了保護腹中胎兒防衛過當、甚至失手殺死丈夫的母親。這部作品也是她與導演林孝謙繼《比悲傷更悲傷的故事》後再度合作，雖然歷經過小巨蛋舞台與《乘風2025》（簡稱《浪姐4》）的洗禮，不過這次片中飾演音痴，她笑說，片中的演唱對自己來說只是「一塊小蛋糕」，希望讓觀眾看到戲裡戲外判若2人的反差魅力。

她說，這次最難的部分就是合唱團，因為需要很多人一起還要合聲，急需默契，劇組也特別曝光了她在片場的可愛片段，陳意涵為了要表現出自己的音痴，在片中拉高聲音在那邊狂吼大唱「祝你生日快樂」，旁邊對手要制止她說：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」但飾演小孩的童星卻呈現出淡定的表情，看起來已經習慣了意涵媽媽的「瘋癲」。此外，陳意涵在現場的各種鬧場歡唱，連導演都只能溫柔規勸：「記得要保護喉嚨！」

廣告 廣告

導演陳意涵也特別讓陳意涵挑戰了各種不同層次的哭戲，展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差，片中她飾演為了保護小孩不惜跟老公拼命的堅強媽媽，必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分，陳意涵笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

陳意涵在片中有各種梨花帶淚的哭戲。（壹壹喜喜電影提供）

片中小演員一個5歲一個2歲，陳意涵自己的小孩剛好一個3歲一個6歲，特地將小童星帶回家培養感情，讓她跟自己的小孩一起玩，2歲小童星一開機就跟導演說：「不要Action！」然後導演一喊卡，馬上就說：「導演掰掰！」因為抗拒在鏡頭前的表演，另外一位5歲小童星超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時，看著她水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住地撲簌撲簌地掉下來。《陽光女子合唱團》將於12月24日在台上映。

更多中時新聞網報導

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬

郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」