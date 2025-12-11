陳意涵根本哭戲教科書 帶兩歲小演員回家和兒女玩

陳意涵在新片《陽光女子合唱團》飾演為了保護腹中胎兒而失手殺死丈夫的母親，此次還要大展歌喉，好在經歷過小巨蛋舞台與《乘風2023》的洗禮，她笑說片中演唱對她來說只是「一塊小蛋糕」。

此次是陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》再次與導演林孝謙合作，導演在戲劇安排上讓陳意涵挑戰各種不同層次的哭戲，包括極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分，陳意涵笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

廣告 廣告

陳意涵展現不同層次的哭戲。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵片中育有寶貝女兒，由兩名小演員分飾兩歲和五歲階段，但兩歲小演員一度難以控制，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她跟自己的兩個孩子玩耍；另外一位五歲的小演員則相當貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時、看著對方水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住地掉下來。

陳意涵認為合唱橋段最難。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導