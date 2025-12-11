陳意涵混入康橋貴婦圈！「背破包」認不出愛馬仕 尷尬場面曝光

娛樂中心／綜合報導

女星陳意涵2018年嫁給導演許富翔，育有一雙兒女，如今兒子也已進入康橋國際學校就讀。陳意涵為了融入學校家長圈，因此赴約貴婦團下午茶，沒想到現場媽媽此起彼落分享自己的精品包，讓完全不崇尚精品的陳意涵完全插不上話，甚至一度鬧出笑話。

陳意涵坦言自己沒買過精品。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳意涵在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》聊起育兒日常，透露自己為了和其他家長建立關係，赴約前往知名珠寶品牌的咖啡廳參加下午茶聚會，她一入座就發現在場媽媽興高采烈地互相分享精品包，「我以為是電視劇才會演的你知道嗎。」

陳意涵笑說，自己當天背了一個「破包」，突然間她轉頭看到一位打扮樸素的媽媽，便開口搭話「妳跟我一樣喔，妳也不喜歡名牌對不對」，結果對方淡淡回應「我這個是Hermès（愛馬仕）」，讓陳意涵一度尷尬語塞，「因為Hermès沒有Logo我認不出來。」

陳意涵形容自己當天背了一個「破包」。（圖／翻攝自YouTube）

更有趣的是，由於陳意涵住在新店山上，平時需要搭乘社區交通車下山，她當天心想時間還早，臨時起意騎腳踏車赴約，未料卻大迷路又找不到咖啡廳入口，整整遲到10分鐘，到場時甚至滿身是汗，讓她無奈表示：「誰知道精品專櫃裡面有咖啡廳啊！我走進去超狼狽的，跟貴婦聚會完全不搭。」

