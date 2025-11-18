陳意涵爆料「阿Ken送甜甜圈給安心亞」！狂虧：結婚也要 她害羞反應曝

記者王培驊／台北報導

《陽光女子合唱團》主創團隊。（圖／記者趙于瑩攝影）

《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再度攜手編劇呂安弦打造，聚集陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與新人何曼希，組成令人意想不到的「超豪華女子陣容」。今（18）日主演群在金馬影展亮相，分享拍攝幕後趣事，現場氣氛超熱鬧。

安心亞出席《陽光女子合唱團》金馬影展活動。（（圖／記者趙于瑩攝影）

導演林孝謙透露，卡司中最難敲的就是翁倩玉，「原本還擔心她體力跟不上，結果去看了她的演唱會，她唱跳兩小時完全不累，就確定一定要她。」另一位難敲的是陳意涵。翁倩玉說，這幾年一直有想「回家」的念頭，今年又和哥哥一起辦展覽，「看到劇本時其實有點像我的故事，我問自己現在能不能演好這個角色，特別是母子之間的情感戲。」最後她決定接下角色，希望觀眾看完能想起媽媽、想打一通電話：「我回來拍國語片已經47年了，能遇到這群年輕演員，我得到很多能量，真的很感謝。」

翁倩玉睽違47年再度出演台灣電影。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳意涵笑說，導演好像都在「默默觀察她的人生」。「我失戀時找我拍悲傷的戲，現在我愛唱跳又找我拍《陽光女子合唱團》。」她表示，這部片是少數拍完會捨不得的作品，「我們感情真的很好。」她還補充現場小趣事：阿KEN送了甜甜圈，還被演員虧「以後結婚也要邀請我們....」讓安心亞嚇得趕緊解釋「沒有啦！」。

陳意涵出席《陽光女子合唱團》金馬影展活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

鍾欣凌回憶片場每天都在聊，「鏡頭很多，等待時我們就一直聊八卦，開超奇怪玩笑，拍完真的超捨不得。」

除了感情好，動作量也不小，她笑說最難的是邊跳舞邊唱歌，尤其是英文Rap，「好多畫面真的得來不易，現場還要控場二三十個人，超級硬！」

安心亞則說，因為角色設定，她跳舞時還提醒自己不能太強，「要壓一下，不可以跳得太好。」孫淑媚則是為戲素顏「還特別辦醜」談到外型呈現，孫淑媚笑說這次完全素顏出鏡，「因為角色需要，而且我還特別辦醜。」她透露，其實整組女演員幾乎都是素顏演出，讓角色更真實。

