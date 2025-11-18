陳意涵當眾催婚安心亞跟阿Ken！ 《陽光女子合唱團》監獄變宿舍「私下幹話」全曝光

《陽光女子合唱團》左起孫淑媚、翁倩玉、安心亞、_鍾欣凌、陳意涵出席金馬首映。劉耀勻攝

電影《陽光女子合唱團》今（18日）舉行首映，鍾心凌笑說與陳意涵、安心亞、孫淑媚合作，才發現「大家都瘋瘋的」，一開始還被陳意涵騙，把她說的玩笑話當真。拍到後來大家感情變好，連上廁所都要相約一起去，把女子監獄變成了女子宿舍！

《陽光女子合唱團》集結了翁倩玉、陳意涵、鍾心凌、安心亞、孫淑媚等人演出女子監獄的合唱團故事。，也是翁倩玉暌違47年再度接拍台灣電影，她曾在1971年拿下金馬影后，笑說這段時間不知道自己忙什麼，從去年開始覺得要多在故鄉發展，除了辦展覽，也完成演唱會心願。

翁倩玉：希望促進親子溝通

談到接演原因，翁倩玉表示，這是一個講述媽媽跟女兒的故事，她覺得現在很多家長跟子女的溝通，都需要靠3C或通訊軟體，而不是面對面，她說：「希望大家看完這部電影，可以打個電話給媽媽。」

鍾心凌笑說，這部以女演員為主的電影，一開始大家都不熟，想向陳意涵討教怎麼演哭戲可以淚水源源不絕，結果陳意涵跟她說：「水喝多一點就可以了。」讓她差一點信以為真。後來才發現大家都「瘋瘋的」，一場群戲可能有20、30個女演員，要統一動作喊123都沒辦法整齊。

鍾欣凌出席《陽光女子合唱團》金馬首映，大爆料大家等戲都在聊八卦。劉耀勻攝

女子監獄狂團購 催婚阿ken、安心亞

鍾心凌還爆料，大家在等調鏡頭時，就是不斷「Girl Talk」聊八卦，感情好到一起團購。在陳庭妮勸敗下，光是電子書機器就買了7台，想吃甜甜圈就叫安心亞聯絡阿Ken，陳意涵笑說：「之後妳跟阿KEN的婚禮，記得叫我們去參加。」讓安心亞趕緊撇清，「沒有啦，甜甜圈是陳庭妮的經紀人去排隊買的！」

而陳意涵要跟安心亞、孫淑媚、翁倩玉這些專業歌手一拚歌喉跟舞技，她笑說：「都經過《浪姐》洗禮，沒有什麼好怕的，我覺得導演都在偷偷觀察我的人生，當我突然對歌唱跳舞有點興趣時就來找我，現在我對音樂是『略懂略懂』，還可以把生日快樂唱得有點抖。」

安心亞被陳意涵當場催婚，要她跟阿KEN的婚禮「記得找我們」。劉耀勻攝

孫淑媚在片中不僅素顏，還被畫醜，抹去原本眉毛，化成繡眉跟霧唇的樣子，陳意涵、鍾心凌笑說大家都被導演要求，只有她信以為真，安心亞更笑說，原本以為孫淑媚真的繡眉，事後來一次看到她卸妝，才驚覺原本的眉型更好看。看到這群女生吵吵鬧鬧互虧，翁倩玉笑說自己也從他們身上獲得活力，並表示希望這部電影，能成為她75歲人生第二章節的開端！

陳意涵笑說經過《浪姐》洗禮，現在對音樂是「略懂略懂」。劉耀勻攝



