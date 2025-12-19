陳意涵脫衣搜身自虧小ㄋㄟㄋㄟ！ 鍾欣凌「爆乳跳舞」曝安心亞睡姿竟這樣

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》飾演大姐頭，更被導演林孝謙設定為「舞蹈擔當」。壹壹喜喜提供

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》飾演大姐頭，更被導演林孝謙設定為「舞蹈擔當」，身邊總有姊妹簇擁。鍾欣凌笑稱這次拍攝幾乎把2025年到2026年的運動量全部透支，除了要背台詞，還得兼顧舞蹈動作、走位與表情控管。

為此導演特別邀請專業舞蹈老師7Ling為她量身打造舞步，並針對其體能進行調整。原本導演要求迅速蹲下站起，老師貼心改為雙手向下用力的動作，在維持力量感的同時也保護演員體能，讓鍾欣凌讚嘆不已。

翁倩玉神級降臨親切感十足！陳意涵脫衣搜身自虧身材

鍾欣凌回憶拍攝過程，感嘆能與從小仰望的「台日國寶級藝術家」翁倩玉合作簡直不可思議。她形容翁倩玉如同「神一般的存在」，雖然地位崇高卻極其溫暖親切，讓後輩感到放鬆。

提到陳意涵時，鍾欣凌則分享了一段爆笑幕後，在一場眾人被誤會偷竊而遭警察要求脫衣搜身的戲中，陳意涵面對警察喝斥為何不脫衣，竟當場秒回：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」驚人發言讓一旁的陳庭妮瞬間笑瘋，展現出陳意涵毫無包袱的幽默性格。

何曼希在《陽光女子合唱團》中展現驚人「舞功」。壹壹喜喜提供

吐槽安心亞私下大剌剌睡姿！鍾欣凌認證女神亦正亦諧

首次與安心亞深度合作的鍾欣凌，坦言沒想到對方性格如此單純直接。她忍不住吐槽安心亞在片場常直接呈「大字型」毫無形象地倒頭大睡，且每當上戲前一定會大喊「我要去尿尿。」

鍾欣凌開玩笑對安心亞說，若非她長得正，這種行為簡直就是諧星第一名。面對安心亞詢問現在的定位，鍾欣凌妙回：「妳現在是亦正亦諧！」讓外界看見安心亞大剌剌且真性情的一面。



