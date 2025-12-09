陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗

陳意涵自曝「沒有買過精品」。（中時資料照）

43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。

陳意涵大方分享，自己平常對精品幾乎零概念，「我確實是沒有買過精品，我沒有買過精品這件事情也鬧出了一堆笑話」。她回憶某次參加媽媽們的下午茶聚會，地點在Tiffany的咖啡廳，原以為電視劇才會出現的「名牌大聊特聊」情節，竟真實出現在眼前：「這是真實，我以為那是電視劇才會演，結果大家是真的很認真在聊，沒有浮誇。」

廣告 廣告

更糗的是，因為她住在新店山上，當天先搭社區交通車下山後時間還早，便選擇轉騎腳踏車，不料最後沒有算準時間，差點找不到入口：「誰知道專櫃裡面有咖啡廳啊！」結果她氣喘吁吁、滿身是汗地抵達，比預定時間小遲到5至10分鐘，忍不住自嘲：「走進去超狼狽的。」。

坐定後，當陳意涵心想遲到又插不上話題時，她看見身旁一位看起來清新樸素的媽媽，背著一款低調包包，讓她以為終於遇到「自己人」主動搭話：「我就背一個破包，那種美國帆布包，永遠不會壞掉的一個包包，我就看我旁邊的那個媽媽也是很樸素，我就說『欸妳跟我一樣不喜歡名牌齁？』」，沒想到對方竟回一句：「我個是Hermès（愛馬仕）。」，陳意涵瞬間語塞。

如今回憶起來糗事，陳意涵尷尬笑著說，「因為Hermès 沒有LOGO，我認不出來！」，流露真實不做作的一面，主持人陶晶瑩笑說，「很不一樣的大發啦，非常接地氣又樸實」。

更多中時新聞網報導

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯

帕拉斯PALLAS 最忙新人樂團

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考