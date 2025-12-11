陳意涵與導演林孝謙再度合作 展現反差魅力

記者王丹荷／綜合報導

陳意涵在《陽光女子合唱團》展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差，這次也是她與導演林孝謙繼《比悲傷更悲傷的故事》後再度合作，片中挑戰各種不同層次的哭戲之外，她笑說戲裡的演唱對自己來說只是「1塊小蛋糕」，但觀眾卻會看到戲裡戲外判若兩人的反差魅力：戲中是音痴「走音天后」，戲外卻隨時隨地都能開唱。

片中陳意涵飾演為了保護腹中胎兒防衛過當、甚至失手殺死丈夫的堅強母親，導演也安排她有各種不同層次的哭戲，必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分。陳意涵笑說：「我現在可以出1本書教大家怎麼哭。」

陳意涵覺得最難的就是合唱團的部分，要很多人一起還要合聲，非常需要默契。劇組也曝光她戲裡戲外的可愛片段：為表現出自己的音痴，在戲裡拉高聲音狂吼大唱：祝你生日快樂，旁邊對手制止她說：「妳喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」小朋友卻呈現出淡定的表情，看起來已經習慣了意涵媽媽的「瘋癲」，她在現場的各種鬧場歡唱，連導演都只能溫柔規勸：「記得要保護喉嚨啊。」

陳意涵自己的小孩1個3歲、1個6歲，在這齣戲合作的小演員1個5歲1個2歲，其中2歲的小朋友一開機就跟導演說：「不要Action！」導演一喊卡，馬上就說：「導演掰掰！」因為抗拒在鏡頭前的表演，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她跟自己的小孩一起玩。另外一位5歲的小演員超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽妳要早點睡覺喔。」當在舞台上握著小朋友的手、看著她水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住地撲簌撲簌地掉下來！

