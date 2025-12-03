陳意涵花7小時殺夫累癱「都殺不死」 安心亞獲讚「打人、嗆聲、耍流氓一人包辦」
《陽光女子合唱團》釋出第二支預告片，畫面一開始就出現毆打、殺人、群架等激烈情節，隱約窺見這群「陽光女子們」所面對的多舛命運。導演林孝謙透露，電影中每個角色被送進來的原因各異，有的涉及殺人、運毒、詐騙，或是因家庭困境而混幫派。但他強調電影不訴求悲情牌，因為這些角色仍在為生命尋找出口。
《陽光女子合唱團》集結了陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等人共同演出。片中一場「餐廳大亂鬥」的重頭戲，動員了全場70位臨演加上女演員一起開打。導演林孝謙表示，光是排戲就能感受到全員躍躍欲試準備「動手動腳」的情緒，他笑說這好像是在拍《監獄風雲》的群架戲，過程真不容易。
安心亞、孫淑媚上演「餐廳大亂鬥」
在另一場安心亞和孫淑媚對新來的何曼希潑撒剩菜飯的戲中，導演擔心每次NG重來難以重新佈置現場，一度想用饅頭來「嗆聲」，但因效果太弱，最終還是以豆乾、白飯來做效果。這場戲拍完後，孫淑媚不僅拖鞋飛掉好幾次、頭上卡滿飯粒，安心亞看回放時也自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」不過導演對安心亞的表現特別讚賞，稱她「打人、嗆聲、耍流氓一人包辦了，是各種擔當。」
陳意涵殺夫七小時 累癱直呼：他都殺不死！
預告片中，陳意涵為保護腹中胎兒，在情緒失控下殺死老公的戲碼極具張力。這場在片中僅有短短幾分鐘的鏡頭，陳意涵與飾演老公的寇家瑞卻奮戰了整整七個小時，讓導演林孝謙哀嚎：「人好難殺啊！」
陳意涵也累癱直呼：「他都殺不死！」兩人糾纏許久，陳意涵還臉上掛彩。當最後看到刺進血袋後狂流的「假血瀑布」，陳意涵心有餘悸地說：「好可怕！像瀑布一樣的血流出來！」
寇家瑞則表示，相較於有套招的武打戲，這種接近真實殺人的動作戲非常難演，反而更容易受傷。《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日搶先舉辦口碑場，並於12月31日全台正式上映。
