陳意涵被導演逼哭「可以出書」 入魂音痴很失控

陳意涵（左）把《陽光女子合唱團》的小演員帶回家培養感情。壹壹喜喜提供



陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》後，再與林孝謙導演合作《陽光女子合唱團》，挑戰各種不同層次的哭戲的她為保護小孩不惜跟老公拚命，必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分，她笑說：「我現在可以出1本書教大家怎麼哭。」

而陳意涵片中要跟5歲、2歲童星對戲，與她的小孩年紀相仿，2歲小朋友因抗拒在鏡頭前表演，一開機就跟導演說：「不要Action！」一喊卡又馬上說：「導演掰掰！」陳意涵特地將她帶回家培養感情。另1位5歲的小演員則超貼心，還會提醒陳意涵：「媽媽妳要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時，眼淚就止不住地掉下來。

不過陳意涵覺得最難的是合唱團的部分，要很多人一起還要合聲，其中她為了表現出自己的音痴，拉高聲音狂吼大唱「祝你生日快樂」，旁邊對手制止她說：「妳喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」但是小朋友卻呈現出淡定的表情，看起來已習慣她的「瘋癲」。此外，她在現場的各種鬧場歡唱，連導演都只能溫柔規勸：「記得要保護喉嚨。」

