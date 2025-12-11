陳意涵被導演逼哭 挑戰「淚之女王」與「走音天后」

陳意涵笑稱自己可以出一本教人流淚的書。（壹壹喜喜提供）

陳意涵在《陽光女子合唱團》展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差，這次也是她與導演林孝謙再度合作，她笑說戲裡的演唱對自己來說只是「一塊小蛋糕」，但觀眾卻會看到戲裡戲外判若兩人的反差——戲中是音痴「走音天后」，戲外卻隨時隨地都能開唱。

在《陽光女子合唱團》中，陳意涵飾演為保護腹中胎兒失手殺死丈夫的母親，也因此入獄服刑，並加入獄中合唱團。她覺得這次演出最難的是合唱，不僅大家要一起合聲，且要有默契。陳意涵為了要表現戲中的音痴，刻意拉高聲音狂吼大唱：祝你生日快樂，旁邊對手還制止她：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」。

繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，陳意涵再次跟導演林孝謙合作，導演也安排陳意涵有各種不同層次的哭戲，尤其在《陽光女子合唱團》中，她飾演為了保護小孩不惜跟老公拚命的堅強媽媽，必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分，她笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

陳意涵在片中要和5歲與2歲的小演員合作，由於自己的小孩一個3歲、一個6歲，她很了解與這年紀孩童溝通的重要。片中2歲的小孩有時一開機就跟導演說：「不要Action！」導演一喊卡，馬上就說：「導演掰掰！」因為抗拒在鏡頭前的表演，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她跟自己的小孩一起玩。另一位5歲的小演員超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」當在舞台上握著小朋友的手，看著她水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住撲簌撲簌地掉下來！

