陳意涵被搜身自虧小胸 鍾欣凌跳舞操到虛脫

記者潘鈺楨報導／電影《陽光女子合唱團》中，鍾欣凌擔任「舞蹈擔當」，為了這個角色，她辛苦直呼：「簡直透支了2025年到2026年的運動量。」

因為她需要記台詞、舞蹈動作、表情控管、走位等，所以導演為鍾欣凌找來了專業舞蹈老師7Ling aka NikeChen在他身邊培訓，也為鍾欣凌配舞，還特別針對鍾欣凌的體能做調整。有一段落導演想要鍾欣凌迅速蹲下再站起的動作，7ling老師馬上就說幫她改成雙手向下用力的動作，力道感覺不減，讓鍾欣凌讚嘆不已。

廣告 廣告

談到這次與眾知名女星合作，鍾欣凌覺得能夠跟從小就是高高在上的翁倩玉一起演戲，簡直太不可思議！翁倩玉又溫暖又親切，如同神一般的存在。與陳意涵對戲，有一場劇情是大家被誤會偷東西，被警察糾舉要脫衣搜身，陳意涵被喝斥「怎麼不脫衣服」？她馬上回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」讓在場的陳庭妮當場笑瘋。

提到安心亞，鍾欣凌鮮少與她合作，沒想到她很單純與直接，忍不住吐槽她每次睡覺直接躺成大字型，且上戲前一定會說「我要去尿尿」。她忍不住跟安心亞說：「要不是妳人那麼正，我覺得你就是一名諧星。」現在則稱對方「亦正亦諧」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導