陳意涵跑宣傳耍心機被抓包 鍾欣凌罕動怒「熱情路人」：干你屁事

【緯來新聞網】導演林孝謙再度找來陳意涵主演全新改編電影《陽光女子合唱團》，今（22日）和同片演員鍾欣凌、何曼希一同受訪，提到為了孩子，忍讓的底線在哪？鍾欣凌直言「不能碰我女兒」，透露曾有熱情的陌生路人管到女兒「幾歲了還在吃奶嘴」，竟直接伸手拿掉，「但我是孬種，就說『沒關係』塞回去，心裡想干你屁事」。陳意涵則是和女兒同學的媽媽一起坐摩天輪，無奈地說：「我跟男朋友的不會去坐。」但為了小孩可以忍，就算沒話聊還是會盡力講。

林孝謙（右起）和陳意涵、鍾欣凌、何曼希合體宣傳新片。（圖／娛樂中心攝）

陳意涵是今唯一把宣傳服改成背心形式、露肩又露背，笑喊：「心機很重齁！」鍾欣凌則在一旁搭腔，自虧因為自己穿3XL，布料用比較多，導致陳意涵沒得用，都還沒開始訪就鬧哄哄，非常搞笑。



擁有一雙大眼睛的陳意涵，是著名相當會哭的女演員，但在當年首次和林孝謙合作電影《比悲傷更悲傷的故事》，因為導演不夠熟悉，讓她哭了三、四十次，這回終於摸懂學會因材施教，知道給陳意涵真實的東西，她就會有最自然的反應，若是執導新人何曼希，就會給出情境劇，陳意涵忍不住吐槽：「我會笑場！」



為了與片中的女兒培養感情，陳意涵把她帶回家和自己的兒女玩，由於拍攝時對方才2歲，所以摸索了很久終於找到「對付」的方式，例如越叫她不要哭、小童星反而才會哭得出來。鍾欣凌很佩服陳意涵，看到小孩都閃得遠遠，忍不住講出大實話：「我在家就在顧了。」

鍾欣凌說穿了3XL的宣傳服還是很緊。（圖／娛樂中心攝）

這回的主題曲同樣找來A-Lin演唱，其中的歌詞與曲調聽起來有呼應《比悲傷》的歌〈有一種悲傷〉，陳意涵同樣有感，表示聽到音樂一下，就想要跑、喊著：「你不要走！」因為會想起在《比》片的畫面。林孝謙表示，起初沒有「一定要」呼應的設定，只是因緣湊巧，最開心的是能再次找A-Lin合作，「她在拍MV邊唱邊哭」。



《陽光女子合唱團》讓一群女生湊在一起，歡笑聲不斷也吃不停，鍾欣凌最喜歡搶著請客，增添她們許多回憶，反而要她重現電影中跳〈表白〉的舞蹈，早已忘了一半。不過當初在拍的時候，不管是歌唱還是跳舞，都相當勤奮練習，搞得她洗澡時都忍不住邊唱邊拍手。

陳意涵自虧心機鬼，把宣傳服改成背心。（圖／娛樂中心攝）

新人何曼希第一次演戲就和許多女大明星合作，她直言：「姐姐們都是我從小看看電視的偶像！」讓隔壁兩位女明星傻眼，鍾欣凌率先搶到發言權：「我也是從小看陳意涵在比手語。」意指對方主演電影《聽說》的劇情，場面爆笑。



總之，這些前輩都很照顧何曼希，讓她感到很友善，「教我很多演戲方面事」。落淚大師陳意涵當然分享哭哭小撇步「拔隱形眼鏡」，鍾欣凌驚訝：「妳真的有的沒的撇步耶！」陳意涵順勢說：「我以後出一本教大家怎麼哭，去法院可以用。」接著自爆，每當她在哭時，老公見狀就會趕快喊停說：「好啦，妳要什麼？」《陽光女子合唱團》12月31日全台上映。

何曼希拍攝時練鋼管舞練到受傷。（圖／娛樂中心攝）

