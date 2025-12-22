陳意涵蹲監獄收去霉氣海鹽 竟沾水煮蛋吃被鍾欣凌虧「ㄎㄧㄤ妹」

陳意涵在《陽光女子合唱團》中要跟5歲、2歲童星對戲，十分有辦法。黃于珊攝



陳意涵在《陽光女子合唱團》中飾演的「惠貞」因要保護肚子裡的小孩，在情緒失控下殺死老公，她今（12╱22）與鍾欣凌、何曼希、導演林孝謙分享拍攝點滴，因在真的監獄取景，林孝謙特地準備海鹽讓她們去霉氣，沒想到她卻自爆把鹽吃掉，「因為我有水煮蛋，不是說不加鹽會脹氣嗎？我想說導演說這邊有鹽，啊不然平常都是錢嘛，我怎麼知道？還以為是玫瑰鹽」。被鍾欣凌虧「ㄎㄧㄤ妹」無誤。

林孝謙透露監獄場景由4個地方湊成，「真的地方是在宜蘭的三星監獄」。其中宿舍是在片場搭的，笑說：「最貴的是鋼門，13萬耶！」還說要把它當殺青抽獎獎品。

何曼希（左起）、鍾欣凌、陳意涵、林孝謙分享拍攝《陽光女子合唱團》點滴。黃于珊攝

3人都是第1到監獄拍戲，林孝謙透露：「她們進去其實很辛苦，她們要安戒（安全戒具），不能在裡面吃午餐，大家要出來吃完飯、安檢再進去，尤其在宜蘭拍要經過雪隧，所以來回就會非常久。」鍾欣凌附和：「我們筆都不能帶，要帶進去的東西包括水壺、面紙都要造冊，進去所有人全部點名，開門進去，全部人到齊再開第2、3道門。」陳意涵補充：「突然發現我平常需要的東西這麼多，很多都被禁止，薄荷也不行，好像只能帶最基本必須的東西。」

而過往拍監獄戲，都會給演員紅包去霉氣，林孝謙說：「因為這次太多人進出劇組了，我就跟翁倩玉討論，她跟我說拿鹽巴去廟裡拜拜，然後給大家放在紅包裡，出去把它撒掉，我就去龍山寺拜。」只是沒想到陳意涵卻把它吃掉，令眾人傻眼。

