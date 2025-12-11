陳意涵《陽光女子合唱團》哭到想出「哭戲教學書」 還把兩歲小演員帶回家培養感情

陳意涵演出《陽光女子合唱團》把小演員帶回家培養感情。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵在《陽光女子合唱團》展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差！她在片中飾演一名為了保護腹中胎兒防衛過當、失手殺死丈夫的母親。這次也是她與導演林孝謙二度合作，歷經過小巨蛋舞台與《浪姐》的洗禮，她笑說戲裡的演唱對自己來說只是「一塊小蛋糕」，就算在戲裡演音痴「走音天后」，戲外她可是能隨時隨地開唱。

說起這次最難的部分，陳意涵覺得是合唱團的部分，要很多人一起還要合聲，然後非常需要默契。但在劇組曝光的片段中，陳意涵為了要表現出自己的音痴，刻意拉高聲音在那邊狂吼大唱「祝你生日快樂」，旁邊對手說她：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」但是小朋友卻呈現出淡定的表情，看起來已經習慣了意涵媽媽的「瘋癲」。看到陳意涵的各種鬧場歡唱，導演也只能溫柔規勸：「妳記得要保護喉嚨！」

陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，再次跟林孝謙導演的合作，導演在戲劇安排上也挑戰了陳意涵有各種不同層次的哭戲，尤其是因為這次她在《陽光女子合唱團》中，飾演為了保護小孩不惜跟老公拼命的堅強媽媽，她必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分。陳意涵笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

此外，與小孩之間的溝通，也是陳意涵在這齣戲裡較為棘手的問題，小演員一個五歲一個二歲，但由於自己的小孩剛好是一個三歲一個六歲，所以在年紀相仿的情況下，她很了解二歲的孩子狀況自然是比較不穩定，因為她在獄中演戲會面對許多演員，所以就會有許多情緒比較多的部分，擔心小孩抗拒在鏡頭前的表演，陳意涵還特地將小妹妹帶回家培養感情，讓小妹妹跟自己的小孩一起玩，慢慢建立起熟悉感。

至於另外一位五歲的小演員則超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時，看著小姐姐水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住地撲簌撲簌地掉下來，感情彷彿親母女一般！

