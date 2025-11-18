陳意涵《陽光女子合唱團》較勁大咖女星 自豪：參加過《浪姐》不怕
電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展舉行首映，導演林孝謙率領「女聲天團」翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等人亮相，有媒體好奇陳意涵與這麼多女演員一起拍戲，會不會互相較勁或怕傳出是非，她大笑:「我可是參加過《浪姐》，裡面有20幾個女人！而且我們從來沒有想較量，很少殺青了還捨不得對方的。」
導演林孝謙談起選角，坦言片中的「玉英奶奶」角色其實尋覓多年：「我真的想了很久，很感謝老天讓我遇見倩玉姐。」考慮到翁倩玉現年已75歲，為確保對方體力無虞，林孝謙特別到她的演唱會觀察，「她唱跳兩小時狀態超好，我當下就知道：就是她！」
睽違47年才再度接演台灣電影，翁倩玉談到接演契機頗為動容。她去年開始有心在故鄉台灣做更多的發展，包括版畫展、演唱會，也與建築師哥哥翁祖模舉辦了兄妹的聯展。劇組在她為演唱會排練時找上門，翻開劇本的瞬間，她感受到角色與自己生命有著奇妙連結：「這個角色以前是歌手，我也是。雖然人生不同，但底下那份唱歌的靈魂一直都在。」
導演告訴她這是一部關於母親與孩子之間愛的故事，讓她更深受觸動。「現在很多小孩跟媽媽住同上下兩層樓，卻只用手機溝通。我希望大家看完電影會想打個電話給媽媽。」
至於片中大量的台語台詞，她也笑說：「本來劇本一開始都是國語，我問可以改講台語嗎？後面就改成台語了。大家都說我的台語比國語好！」引發全場大笑。
另一位核心女主角陳意涵則是笑說，林孝謙可能一直在觀察她的人生：「我上次失戀時拍了《比悲傷更悲傷的故事》，後來我去了《浪姐》，開始對唱歌跳舞稍微有點興趣，他就來找我拍《陽光女子合唱團》。」
陳意涵表示蠻久前就知道這個劇本，但那時還沒能順利開拍，林孝謙也說，陳意涵飾演的「惠貞」一角是個媽媽，他在陳意涵生完小孩、等到她最完美的階段才跟她聊，這個等待過程也整整有3年。
《陽光女子合唱團》所有的主要角色都是女生，且在封閉的監獄裡拍攝、不能帶手機，也意外讓眾人感情大增。鍾欣凌形容劇組宛如「女子宿舍」，
，「不能跟外界聯絡，就會更依賴彼此。而且因為鏡頭超多，等戲的時候就有聊不完的八卦。像是陳意涵就自曝很會拍哭戲的秘訣，就是水喝多一點，我們都覺得荒謬到最高點！」但拍完以後大家都很捨不得，充滿濃濃的失落感。
談到舞蹈排練，安心亞雖然不是專業歌手，但唱過不少跨年晚會的她唱跳舞台經驗豐富，「我有告訴自己不要跳太好」免得搶戲；片中與安心亞一搭一唱的孫淑媚，不但素顏演出，還配合戴眼鏡、留個紅貴賓狗髮型扮醜，被笑「導演跟所有人說素顏，只有她相信，還相信這件事大家都會做。」《陽光女子合唱團》將於12月31日上映。
