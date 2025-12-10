陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了

政治中心／李汶臻報導

南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，毫不避諱表達立場的資深男星陳慕義，今（10日）稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。

針對南韓政府推出電子入境卡（E-Arrival Card），將台灣標示為「China Taiwan」一事，連日來引發各界熱議。對此，我國外交部已數次向韓方表達關切，並呼籲韓方應予以更正，且9日也對外強調，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係，並同時關注貿易逆差等問題。

南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國顯示為「CHINA （TAIWAN）」惹議。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）





據了解，南韓現任李在明政府的路線相對親中，日前更有網傳消息稱，對於入境卡將台灣列為「中國（台灣）」一事，總統李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」等。但截至目前並無國際通訊社、韓媒或具公信力媒體報導此事，學者沈榮欽日前也發文質疑，這可能是人士為分化台韓關係而故意製造的假訊息。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日強調，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係。（圖／翻攝自外交部YouTube）





69歲資深男星陳慕義與南韓頗有淵源，他的第一任妻子是韓裔，20多年前遭遇一場車禍，最終傷重不治，留下兩個還年幼的女兒，陳慕義只能「父兼母職」、成為單親爸爸。陳慕義今（10）日透過臉書針對台韓兩國近來的紛爭表態，陳慕義一開頭就點名李在明，表示「聽說你是最沒有用的總統」，隨後重申「台灣就是台灣，不是China（Taiwan）」。





陳慕義臉書發文砲轟李在明：最沒用的總統。（圖／翻攝自臉書@陳慕義）





對於李在明隨便亂改他國名字，陳慕義在貼文中狠批對方是「很沒教養、沒禮貌的總統」。同時也以超神一句：「正如你是大韓民國，不是南朝鮮國」嗆翻李在明，這番話讓網友們看了全嗨翻：「罵的太好了！」、「李在明！請問一下南韓的人民會跟北韓統一嗎？」、「對台灣不尊重，那我們也只好稱呼南朝鮮囉」。

