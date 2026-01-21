陳慕義遭人身攻擊 王浩宇怒：挺台灣錯了嗎？

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇21日同框金馬獎最佳配角得主、影星陳慕義，不捨陳慕義被人身攻擊，王浩宇氣喊：「挺台灣錯了嗎？』

陳慕義昨被報導又一年沒戲拍了，王浩宇特別在臉書發文力挺，他說：「其實華國演藝圈很現實，大部分的戲劇都想要賣到中國、賣到對岸，所以99%的導演，基本上不會找台派演員去影響到自己的形象。」強調如果被中國貼上台獨標籤，基本上未來所有的戲劇，就只能在台灣賣，資金、投資就會很難找，就慘了。

沒想到王浩宇發文後，底下很多留言都批評陳慕義，讓他再度PO文怒斥：「底下，好多對陳慕義的人身攻擊，我覺得真的很不可思議，挺台灣錯了嗎？」

