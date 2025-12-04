陳慧宗23年劍道人生 從國手到教練傳承擊劍夢

▲代表台灣參加2016奧運會前往南京參加亞大地區參賽。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】在台灣擊劍界提起「男子軍刀」項目，陳慧宗這個名字總會讓人肅然起敬。從少年劍客到國手，從選手轉身為教練，他用二十三年的時間，在台灣與世界的劍道上刻下屬於自己的傳奇—那是一段差一名與差一分進入奧運的航道，卻從未離開賽場的旅程。

▲台灣擊劍界戰神陳慧宗

114年的全國運動會，陳慧宗代表高雄市出戰，贏得男子組擊劍軍刀個人賽銀牌。事實上，陳慧宗早在98、100、104年三屆的全國運動會當中，便以壓倒性的實力在男子軍刀個人項目連奪三面金牌，為高雄拿下至高榮耀。多年後，他雖已身兼教練，仍堅持親自披甲上陣，在上一屆112年的全運會中，更是與夥伴一起拿下擊劍男子軍刀團體賽金牌。

廣告 廣告

▲23年間從小到大多得無數的獎牌，戰功赫赫。

回顧2008年北京奧運亞洲資格賽，陳慧宗在全國擊劍排名中以第一名之姿脫穎而出，披上印有「中華台北」字樣的國手戰袍，代表台灣站上國際舞台，在冠亞軍賽對戰日本代表爭取最終奧運資格，不幸落敗，最終取得第二名無緣進入奧運，2016年里約奧運亞洲資格賽，也以一分之差敗陣日本代表，再次錯失進入奧運資格的門票，但卻讓他更堅信自己要將未來的人生都奉獻給擊劍運動，他將自己從選手的定位逐步轉化成教練身分，後來因為自己也有了孩子，對選手們更多了一份父親般的照顧與疼愛，因為他希望將當年的那份遺憾，化為推動下一代成長的力量。

▲高雄市擊劍代表隊男子組軍刀個人賽陳慧宗(左)獲得銀牌。（圖╱114年全國運動會籌備處提供）

擊劍在台灣屬於比較小眾的運動，主要原因是設備昂貴和缺乏歷史文化淵源，推廣不易。然而，這項運動能培養學員的專注力、反應能力和心理素質，近年也逐漸吸引年輕人學習，被譽為「格鬥中的芭蕾」。談起當年與擊劍的相遇，陳慧宗笑著回想：「那時候只是覺得自己熱愛運動。」沒想到這一練就練了二十三年，也為台灣擊劍軍刀項目創下多項成績紀錄。

因為持續征戰賽事，陳慧宗幾乎天天泡在訓練場，陳慧宗說，擊劍運動是專注的、是孤獨的，必須屏除喧鬧、內斂沉穩守心，是和自己對話的過程，這也鍛鍊出他「不被看見也要繼續」的意志與精神。

▲陳慧宗從軍刀金牌選手化身教練，以培育後進為使命。

眼見年輕選手一個個接棒，雖已是超過卅歲以上、在運動場上總被尊稱為”老將”的陳慧宗，並沒有選擇直接退休或退場，反而因為積累十數年征戰賽場的寶貴經驗，頻頻接到年輕後進選手的請益，他也總是不吝於分享，陸續受邀於高雄各級學校與團體擔任指導教練。

「有些人覺得三十幾歲還在比賽很辛苦，但對我來說，這是一個舞台，我還能發光發熱的地方。」陳慧宗最大的願望，不是再拿幾面金牌，而是讓台灣有更多孩子能拿起劍，愛上這項運動，他語氣柔和而堅定，他的劍尖閃耀著的，不止是身為傑出軍刀選手自發的光，更是擔任教練以培育後進為使命的鋒芒。

從少年劍客到國手、從選手到教練，仍舊站在賽場中央。陳慧宗他用劍尖劃過的不只是對手的防線，更是時間的流逝與自己的信念。面對未來，他創立劍館，希望台灣能有更多年輕選手投入，「讓擊劍不只是比賽，更是刻印在靈魂深處的光與夢。」（圖╱國手陳慧宗提供）