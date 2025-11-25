陳慧文促改善檢舉案件處理 守護學生也要守護基層教師

市議員陳慧文要求市府改善檢舉案件處理機制，建立分流、提供專業支持、重建校園信任，守護學生也要守護基層教師。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳慧文廿五日總質詢，要求市府改善檢舉案件處理機制，建立分流、提供專業支持、重建校園信任，守護學生也要守護基層教師。

陳議員指出，去年四月教師法修法上路後，截至年底，高雄市學校受理檢舉案逾八成啟動正式調查，調查後四十五點三不成立，僅二點一%進入停聘及解聘。

她說，七十八教師坦言採「防禦性蜷縮姿態」，「檢舉即受理」，讓治學領導者變法規監控者，最終受害的還是學生。

陳議員建議建立分流機制、終結匿名檢舉，針對輕微案件提前由校內代表組成調解委員會調解，避免各項案件皆進入校事會議，並提供專業持及重建校園信任。

陳議員指出，成功及高雄特教照護人力不穩，護理師薪資及職代支援等問題，讓學校及家庭承受長期壓力；專案護理師薪點遠低於業界，日前要求明確編列及提高薪點，另，教育局及衛生局合作，建立市立醫院護理師報備支援機制，保障支援護理師權益及福利不受影響。

此外，陳議員盼增配教學助理員，並提供特教學童跨專業整合安置、侵入性醫療操作及交通補助等，要求市府研議明確做法。陳其邁市長表示，將責成郭添貴秘書長組成專案小組，協助解決特教學生需求及保障專案護理師的薪資及權益。