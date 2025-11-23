陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。
中央社記者黃國芳攝 114年11月23日
其他人也在看
陳振龍創作阿里山林鐵沼平站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵沼平站模型。中央社 ・ 4 小時前
金安獎頒獎 竹市締造3連霸佳績
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
陳振龍描述創作菸樓模型過程 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作大阪式菸樓檜木模型，幾乎與實體菸樓一模一樣。中央社 ・ 4 小時前
89歲黃麗琴無師自通做模型（1） (圖)
89歲黃麗琴（左）抱著「什麼都要學」人生哲理，學跳舞、音樂等各種才藝，還無師自通製作建築模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵桃園站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵桃園站模型。中央社 ・ 4 小時前
原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動
「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁自由時報 ・ 4 小時前
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 1 天前
天主教學校師生逾300人遭擄！ 奈及利亞遇11年最嚴重綁架事件
非洲國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，本週遭遇持槍歹徒闖入，擄走多名師生後，週六（11/22）上調遭綁架人數至300多人，成為11年來當地最嚴重的大規模擄人事件。太報 ・ 4 小時前
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走EBC東森新聞 ・ 18 小時前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應
隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。自由時報 ・ 4 小時前
外銀看美元：短線彈升、中期偏弱格局
美國聯準會（Fed）重啟降息循環、財政赤字與經常帳赤字雙雙惡化的背景下，外銀普遍研判美元後市將呈現「短彈、中期偏弱」格局。外銀及法人認為，雖近期行情受到市場空頭回補、美國經濟數據波動與短期避險需求影響，使美元指數（DXY）出現階段性反彈動能，也強調這樣地反彈缺乏持續性，未來3至6個月，仍以震盪走弱為主要方向。工商時報 ・ 10 小時前
陳振龍創作台鐵基隆站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵基隆站模型。中央社 ・ 4 小時前
酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌
高雄一名65歲林姓男子在小港區一家臭豆腐店續攤時，因店家表示沒有販售啤酒而惱羞成怒，竟對店家老闆動手打人並翻桌！儘管店家最終選擇不提告，林男除了須賠償財損及醫藥費，還可能面臨最高1萬8千元罰鍰，讓原本百來元的消費付出慘痛代價。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 4 小時前
紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場
根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。自由時報 ・ 4 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 4 小時前
權威期刊證實「按摩臉部」幫大腦排毒！預防失智、巴金森氏症 高齡也有效
大腦如同自然河道，需要定期疏通才能保持清澈。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多患者抱怨記憶力減退、反應遲緩，卻找不出明確原因。最新研究顯示，這可能與腦內代謝廢物無法有效排出有關。健康2.0 ・ 6 小時前