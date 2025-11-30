陳揮文主持19年廣播節目收攤 喊:被離職

政治中心／綜合報導

資深媒體人陳揮文主持19年的廣播節目，上週五是最後一集，他坦言並非自己丟辭呈，而是被請辭，要大家別猜原因，外界認為是因為多次批評，新上任的國民黨主席鄭麗文導致，前立委邱毅分析歷史哥節目也收攤，剛好兩家電台老闆都是趙少康，直言他才是動手的人，對此趙少康沒有評論。

資深媒體人陳揮文（11.28）：「你現在收聽的是飛碟晚餐，陳揮文時間的最後一集，所以下個月的最後一個禮拜五，晚上沒有抽獎了。」

開始與聽眾Callin互動前，資深媒體人陳揮文震撼宣布，這是他在飛碟電台廣播節目的最後一集。

資深媒體人陳揮文（11.28）：「來是偶然去是必然，沒有什麼必要說謊，就是我是被請辭啊不是我丟辭呈，那這個原因當然是，電台的這個主管高層，他們有節目的考量，站在我們的立場，我的立場我當然是百分之百的尊重啊，而且其實我是非常的感謝，所以大家不用猜什麼原因啊，因為沒有什麼原因。」

主持廣播超過19年的陳揮文，不諱言自己是被請辭，儘管沒有透露原因，但外界猜測可能是她秋後算帳。

資深媒體人陳揮文（11.04）：「我對鄭麗文有100%的信心，她一定做不好的啦，妳用這種謬誤的方式去領導國民黨，第一個我懷疑妳有沒有辦法，把四年的任期做好做滿，第二個我不認為，在妳這種領導作風之下，國民黨會變更好。」





鄭麗文擔任國民黨黨魁，陳揮文完全不看好，就在同一時間歷史哥在中廣的節目也收攤，歷史哥自爆理由，是中廣前董事長趙少康親自下令。前立委邱毅分析雖然傳言很多，但自己判斷是趙少康，因為兩家電台的老闆都是他，他認為鄭麗文沒有主導能力，台灣社會是金本位，有錢才能決定媒體人去留，因此自己判斷是趙少康，面對相關說法，趙少康沒有評論。





立委（民）林楚茵：「我們也都知道媒體的老闆，是有他的營運權跟他所營運上的考量，只是希望不要因為這個考量，跟老闆的立場不一樣，所以說一個媒體人的節目，就這樣尬然而止，我們還是希望台灣的言論自由，能夠受到保障。」

藍營媒體人節目頻頻喊停，到底誰是幕後黑手，引發揣測。

