陳揮文告別19年廣播節目 「這2人」接棒他主持

資深媒體人陳揮文28日突然在廣播節目《飛碟晚餐》中，宣布將告別主持長達19年的招牌時段，並在昨（29）日凌晨發文透露，自己不是主動離職，而是「被離職」。而在今（30）日飛碟電台公布本周節目表，接棒陳揮文主持《飛碟晚餐》的人選也曝光。

陳揮文昨天在臉書發文表示，從2006年7月起至2025年11月結束，自己從《飛碟晚餐》畢業了，近日台主管告知相關消息時，自己第一個念頭是想到「來是偶然，去是必然」，而這句話是跟立法院長韓國瑜學的。他指出，如同最後一個標題寫道「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台就有下台，無論上下台，對每一位聽眾朋友，都是發自內心深深一鞠躬。

廣告 廣告

陳揮文透露，自己不是主動離職，而是「被離職」，飛碟電台有新節目規劃考量，自己百分之百尊重，19年的時間，飛碟電台給了自己完全自由的主持空間，「真的無以為報」。陳揮文除強調，這次離職是好聚好散、沒有任何不愉快，也呼籲，如今大眾傳播尤其廣播經營非常不易，聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台。

飛碟電台官網今天公布本周節目表，其中在周一晚間6點的節目依然是《飛碟晚餐》，但主持人已更換為資深新聞記者陳家蕙、資深體育媒體人戚海倫。《飛碟晚餐》節目介紹並寫道，節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態，多元資訊的匯流，做聽眾耳邊最值得信賴的新聞室，在下班歸途之中，僅需一個小時便能與世界脈動無縫接軌。

【看原文連結】