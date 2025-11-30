陳揮文告別19年《飛碟晚餐》 王定宇：他批鄭麗文就突然「被離職」

記者李鴻典／台北報導

熱播19年廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文向聽眾告別後，也在29日凌晨1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇說，藍白紅有些人常常沒有證據地恣意指控、批評，稍稍遇到反對意見，就大喊獨裁、迫害言論自由，真的是濫用民主自由的巨嬰啊！

無預警告別19年節目！陳揮文《飛碟晚餐》突收攤，傳與批評國民黨新任主席鄭麗文有關。(圖/翻攝飛碟晚餐)

陳揮文透露，他不是主動離職，而是「被離職」。飛碟電台有新節目規劃的考量，他百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給他完全自由的主持空間，他真的無以為報。

廣告 廣告

陳揮文說，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。

王定宇則寫下二個觀察…他指出，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，十年的綠色執政期間，陳揮文沒有少罵過民進黨或是二位總統，但是他的節目從沒有消失過，現在鄭麗文才當上國民黨黨主席，陳揮文對其親共言行針砭撻伐，就突然無預警從藍媒「被辭職」。

陳揮文卸《飛碟晚餐》主持人！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光（圖／翻攝自陳揮文臉書）

說句笑話…藍紅白好意思指控綠色獨裁ㄟ！王定宇說，「言論自由」是保障你說話的權利，不代表不能反對你，也不代表不能抵制你所代表的商品或組織，反對的言論一樣也受到保障。

王定宇也表示，藍白紅有些人常常沒有證據地恣意指控、批評，稍稍遇到反對意見，就大喊獨裁、迫害言論自由，真的是濫用民主自由的巨嬰啊！

更多三立新聞網報導

陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光

不只陳揮文停播！歷史哥廣播節目也收攤 本人曝原因「趙少康決定砍掉」

獨家／無預警告別19年節目！《飛碟晚餐》突收攤 陳揮文親曝原因

藍白合2028重返執政？陳揮文批國民黨沒出息、民眾黨沒誠信

