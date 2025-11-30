陳揮文因批親共言論「被離職」？鄭麗文愣2秒笑回：不一定事事跟我有關

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席台北黨慶受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，在臉書透露自己並非主動離職，而是「被離職」。民進黨立委王定宇指出，陳揮文對鄭麗文「親共」言行提出批判後，突然遭到「無預警被辭職」。對此，鄭麗文今（30日）笑回「痾......這個，我想因為我不便評論電視台或是個別節目啦，我以前也常常跟輝文兄同台，所以我們也尊重電台的決定，也不一定事事都跟我有關啊」。

名嘴陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，近期卻收攤，陳揮文透過臉書提到自己是「被離職」，引發討論。王定宇表示，從前總統蔡英文到賴清德，陳揮文在「綠色執政」10年歧見沒有少罵過民進黨或是兩位總統，但是他的節目從沒消失過，現在鄭麗文才當上國民黨主席而已，陳揮文對其親共言行針砭，卻無預警從藍媒被離職。

鄭麗文下午出席台北市黨部黨慶活動，面對媒體問及此事，她愣了兩秒後笑說，「痾......這個，我想因為我不便評論電視台或是個別節目啦，我以前也常常跟輝文兄同台，所以我們也尊重電台的決定，也不一定事事都跟我有關啊」。

