陳揮文從《飛碟晚餐》畢業了！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光

熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。

「2006年7月開始，2025年11月結束，我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了。」陳揮文於深夜在臉書表示，前幾天，電台主管告知時，他第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句是跟韓國瑜院長學的。如同最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，他都是發自內心深深一鞠躬。

陳揮文透露，他不是主動離職，而是「被離職」。飛碟電台有新節目規劃的考量，他百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給他完全自由的主持空間，他真的無以為報。

陳揮文說，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。

至於個人未來有何規劃？陳揮文表示一切都好，謝謝關心。之後的每週一到週五，中午1200在YouTube會有「陳揮文直播」；下午則是伺機到各電視台，跑通告、拼經濟。

陳揮文還說，「人生，一期一會」，這是當年韓國瑜院長金句之一。原本在《飛碟晚餐》最後一集的最後一分鐘，他想清唱《感恩的心》，結果，一時百感交集，竟給忘了，只好在這補一下：「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜～～～」謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！

