陳揮文批評國民黨主席就「被離職」？邱毅質疑有人嫁禍鄭麗文：幕後主導者是他

資深媒體人陳揮文昨（28）日無預警在廣播節目《飛碟晚餐》中，宣布將告別主持長達19年的招牌時段。對此，前立委邱毅提到，陳揮文無預警「被離職」，丟了主持工作，是長達19年的飛碟電台主持人工作。幾乎同一時間，網紅「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知。幕後主導這兩項人事調整的是誰，雖然有很多種不同的傳言，「不過我判斷是趙少康，兩家電台的老闆都是他。」

邱毅撰文指出，在大選期間，歷史哥本來邀請他常駐中廣節目，做固定來賓，一起討論政治與歷史，「只是我才去了一次，就被告知別再去了。」歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素，邱毅說，他相信歷史哥的說法，「因為在同一時間，媒體人王淺秋也告知我不能再邀我上節目了，原因也是趙少康。」

邱毅揭媒體封殺三大因素

邱毅說明，陳揮文被離職似乎複雜一些，有傳言說是因為他批評國民黨主席鄭麗文，但邱毅判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留，「所以剛才我斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老板，老闆比黨主席有權多了。」

「被藍綠媒體封殺，要討論是非黑白，我最有話語權，因為我是被媒體封殺的常客。」邱毅分析被封殺的原因有三，一是不聽大老闆的指示，叫你批誰不批，叫你讚誰也不讚；二是不肯討好當道，結果淪為大老闆表忠獻媚的投名狀；三是常被對手檢舉投訴，被NCC罰款，甚至惹上官司。

邱毅質疑，陳揮文被離職幕後主導者是中廣前董事長趙少康（見圖）。（資料照，蔡親傑攝）

陳揮文被離職 邱毅：媒體老闆耍獨裁嚴重違反新聞自由

邱毅認為，陳揮文離開經營19年的節目，自然是依依不捨，滿滿的委屈。至於為什麼挑中陳揮文，他可是老資格的媒體人，判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是總統賴清德的意思，由趙少康執行。還是趙少康自己放不下恩怨的作為。

邱毅感嘆，其實這些媒體老闆耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的。不過台灣的NCC委員也是拉幫結派，黨同伐異，內外勾結，充分配合著政治力，或是媒體老闆的金權魔力。配合好的NCC委員，退休以後才有好的出路，可以在媒體做社長或發行人，至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人，就只好流落紅塵，自個兒搞自媒體了。

