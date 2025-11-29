陳揮文拋震撼彈 卸下19年《飛碟晚餐》主持棒

飛碟電台《飛碟晚餐》主持人陳揮文無預警宣布告別節目。 圖：翻攝飛碟聯播網Youtube (資料照)

[Newtalk新聞] 飛碟電台《飛碟晚餐》主持人陳揮文，昨天(28日)晚間在節目中突然拋出震撼彈，宣布主持近20年的招牌時段正式畫下句點，引發聽眾與網友熱烈關注。他坦言，長年主持確實讓身心疲憊，加上節目時段即將調整，因此決定「順勢退場」。

陳揮文在直播中語帶感慨表示：「今晚是我在飛碟電台的最後一次主持。」即便如此，他仍保持一貫幽默風格，對經常打電話進節目的聽眾喊話：「下個月你們就不用再打了！」節目最後，他更加碼送出最後一批 Call In 獎品，為19年的陪伴留下溫暖收尾。

他透露，這個時段將從下週起改為「新聞帶狀節目」，因此他自然必須交棒。對於接替主持的人選，他笑說：「我也沒有多問。」但他並不避諱談離開的真正原因——主持19年確實「累了」，也需要調整步調。

雖然告別飛碟電台，但陳揮文並未告別媒體圈。他已在臉書向粉絲表達感謝，並宣布未來將轉戰 YouTube，同時持續參與政論節目通告，強調支持者仍能在不同平台上看到他、聽到他的聲音。

