陳揮文結束飛碟主持 他：背後老闆是趙少康
[NOWnews今日新聞] 資深媒體人陳揮文上月29日凌晨透過臉書發文，正式宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》，並說自己是被離職，不過他引用立法院長韓國瑜的金句：「來是偶然，去是必然。」對於外界質疑，陳揮文去職是因為曾批評國民黨主席鄭麗文，前立委邱毅說，記者問這問題，是裝傻嗎？
邱毅指出，鄭麗文只是一位剛上任的在野人士，沒有任何權力決定陳揮文的去留，且鄭麗文的話，電台老闆會聽命行事嗎？更何況，陳揮文向來是什麼人都罵，即使是他自己與陳揮文是相識數十年的朋友，陳揮文也照罵不誤，這是陳揮文的風格。
邱毅表示，鄭麗文本身也是資深電視評論員，當然了解並熟知媒體圈生態，不可能去干涉任何人的去留，更不可能沒事無聊踩這條紅線。他分析，決定停掉陳揮文長達19年節目的人，一定是電台的大老闆，再由高管負責執行。他解釋，電台老闆會想討好的對象，只會是手握權力的執政者，「他閒著去討好在野黨幹什麼？」因此他斷言，停播節目的決定者就是飛碟電台的老闆。
邱毅接著評論，有些民眾或媒體去找飛碟電台的董事名單，發現名單中沒有中廣前董事長趙少康，但這是稀鬆平常的事，電台可找人頭掛名董事長，當事人得以隱身幕後，避免政媒兩棲的批評。邱毅質疑，在台灣待過，尤其是在媒體圈的人士，「誰不知道飛碟電台的老闆是誰？」他嚴厲批判：「如果連這個都不知道，還有資格做記者？自稱媒體人？」
