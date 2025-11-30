陳揮文自爆「被離職」離開19年廣播節目 接棒人選曝光了

主持廣播節目《飛碟晚餐》長達19年的資深媒體人陳揮文，28日在直播時正式宣布即將交出主持棒，事後他發文透露是「被離職」。不過，飛碟電台官網，公布《飛碟晚餐》全新的主持人選。

資深媒體人陳揮文。（資料照／中天新聞）

陳揮文29日凌晨在個人臉書發文，2006年7月開始，2025年11月結束，我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了。前幾天，電台主管告知時，自己第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句是跟韓國瑜院長學的。

陳揮文提到，自己不是主動離職，而是「被離職」。飛碟電台有新節目規劃的考量，「我百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報」。

廣告 廣告

陳揮文日前在臉書發文。（圖／陳揮文臉書）

陳揮文強調，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。至於我個人，一切都好，謝謝關心。每週一到週五，中午1200，YT，陳揮文直播。下午，伺機到各電視台，跑通告、拼經濟」。

至於原本陳揮文主持時段的接棒人選是誰？根據《飛碟晚餐》官網公布，改成資深新聞記者與專業主播陳家蕙、資深體育媒體人戚海倫接棒。

飛碟電台稍早公布《飛碟晚餐》接棒主持人選。（圖／飛碟電台官網）

官網也在節目介紹中寫到，「節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態。多元資訊的匯流，做聽眾耳邊最值得信賴的新聞室，在下班歸途之中，僅需一個小時便能與世界脈動無縫接軌」。

延伸閱讀

告別19年廣播節目！陳揮文「被離職」引韓國瑜金句吐心聲

批韓「替侵略者找藉口」！陳揮文電爆賴清德：為何不提抗戰勝利80周年

2026不選台北王世堅稱不想輸蔣家後代 陳揮文傻眼：牽拖什麼？