陳揮文被離職...幕後主導人指向趙少康？ 邱毅推測：有人想嫁禍鄭麗文

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

資深媒體人陳揮文結束主持19年的《飛碟晚餐》，並親口證實「被離職」，事件引起政治評論圈高度關注。外界討論紛紛，有人認為與陳揮文日前批判鄭麗文「親共」有關，不過前立委邱毅則提出不同看法，直指這項人事變動背後更可能來自國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康。

資深媒體人陳揮文結束主持19年的《飛碟晚餐》，並親口證實「被離職」，事件引起政治評論圈高度關注。（圖／翻攝自FB@陳揮文）

邱毅昨（29）日在社群平台發文表示，「陳揮文無預警『被離職』，就是丟了主持工作，是長達19年的飛碟電台主持人工作。幾乎同一時間，歷史哥李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知。幕後主導這兩項人事調整的是誰？有很多種不同的傳言，不過我判斷是趙少康，兩家電台的老板都是他。」

邱毅進一步透露，歷史哥曾公開挺鄭麗文和館長。邱毅本人原本也受邀成為歷史哥中廣節目的固定來賓，但才上了一次，就被告知不需再過去。他補充，「歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素。我相信歷史哥的說法，因為在同一時間，王淺秋也告知我不能再邀我上節目了，原因也是趙少康。」

外界猜測陳揮文被撤節目與他評論鄭麗文有關。對此邱毅並不認同，他斷言：「鄭麗文沒有這個能力」、「國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的」。他強調「台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留。所以我斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老板，老板比黨主席有權多了。」

邱毅也以自身經驗回應，指出媒體人遭到封殺常見三大原因：「一是不聽大老板的指示，叫你批誰不批，叫你讚誰也不讚；二是不肯討好當道，結果淪為大老板表忠獻媚的投名狀；三是常被對手檢舉投訴，被NCC罰款，甚至惹上官司。」

他認為，陳揮文主持19年的節目突然被撤換，委屈與不捨完全可以理解。但他研判更深一層的政治連動，專門挑中老資格的媒體人，「有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是賴清德的意思，由趙少康執行。還是趙少康自己放不下恩怨的作為。」

邱毅最後批評部分媒體老闆會直接介入節目內部運作，對內容發號施令，這樣的獨裁與新聞自由原則相違背。他也提到，NCC的審查環境本身就「拉幫結派、黨同伐異、內外勾結」，充分配合著政治力。他表示，「至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人，就只好流落紅塵，自個兒搞自媒體了！」

