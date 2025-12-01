陳揮文被離職！結束19年廣播 接棒主持人曝

▲資深媒體人陳揮文宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》。（圖／翻攝陳揮文臉書）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人陳揮文上月29日凌晨透過臉書發文，正式宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》，並說自己是被離職，不過他引用立法院長韓國瑜的金句：「來是偶然，去是必然。」飛碟電台也宣布，接棒主持人是資深新聞記者陳家蕙、資深體育媒體人戚海倫。

飛碟電台官網公布本周節目表，周一晚間6點的節目依然是《飛碟晚餐》，但主持人已更換為資深新聞記者陳家蕙、資深體育媒體人戚海倫。《飛碟晚餐》節目介紹並寫道，節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態，多元資訊的匯流，做聽眾耳邊最值得信賴的新聞室，在下班歸途之中，僅需1個小時便能與世界脈動無縫接軌。

陳揮文上周在臉書說，「飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重」，並感謝電台在過去逾19年的時間裡，「給我完全自由的主持空間，我真的無以為報。」他強調，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，同時呼籲聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台。

