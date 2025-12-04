陳揮文評高雄市長選舉民調揪柯志恩隱憂：韓國瑜2.0很難

2026年高雄市長選舉，最新民調顯示國民黨立委柯志恩的支持度僅小輸民進黨立委賴瑞隆，領先其他3名有意參選市長的民進黨立委。對此，資深媒體人陳揮文直言，柯與其他4人在誤差範圍內，且高雄8個區域立委都是民進黨的，柯很難選，要複製韓國瑜2.0很難。

據《TVBS》1日公布的民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選，與柯志恩對決，賴支持度為42%，柯的支持度為40%；若民進黨推派許智傑參選，與柯志恩對決，柯支持度42%，許的支持度則35%；若民進黨推邱議瑩參選，與柯志恩對決，柯支持度略為43%，邱支持度35%；如果民進黨推派林岱樺參選，與柯志恩對決，柯支持度40%，林支持度30%。

陳揮文昨（3）日在政論節目《新聞大白話》中分析上述民調，認為柯志恩跟民進黨4個人在誤差範圍內，實在很難選，因高雄有8個區域立委都是民進黨，要複製韓2.0並不簡單，真的很難、真的不好選。

陳揮文認為，謝龍介、柯志恩想選贏台南、高雄，關鍵在財劃法，行政院版本或國民黨版本卡著，就會「被圍毆」，變得很難選。

陳揮文強調，台南、高雄要翻轉很難，而賴清德若丟掉台南、高雄，高雄市長陳其邁2028反而不敢挑戰賴，因邱議瑩是區域立委卻身陷弊案，陳難道沒有責任嗎？這些事情賴都看在眼裡。

上述調查是TVBS民意調查中心於11月20日至 27日晚間18 ：30 至22：00進行的調查，共接觸1,283 位20歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

