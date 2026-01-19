陳揮文轟綠未審先判抹黑記者及中天 嗆檢：有跟郭玫蘭說對不起嗎？
中天記者兼主播林宸佑17日以涉違反《國家安全法》為由遭收押禁見，但檢方不透露案情，而其直接帶走記者的動作引發新聞界質疑。資深媒體人陳揮文和錢怡君分別在臉書發文，表示林案讓他們想起多年前震撼新聞界的前中央社記者「郭玫蘭事件」，指2014年郭玫蘭遭誣指涉共諜案，最終因罪證不足獲不起訴，但已讓郭成為媒體業黑名單，中斷前途，最終還因病辭世。陳揮文嗆檢：有跟郭玫蘭說不起嗎？
陳揮文18日在臉書發文，直言林案讓他想起多年前震撼新聞界的「郭玫蘭事件」。他回憶，當年與郭玫蘭同在媒體界工作，郭遭檢調以「共諜」方向大動作搜索，20萬元交保、限制出境，手機與筆電全數扣押，消息更在偵查期間被媒體鋪天蓋地報導。數月後北檢以證據不足做出不起訴處分，全案以「烏龍」收場，但名譽傷害卻無法挽回，求職四處碰壁，連國賠也未獲支持。四年後，郭玫蘭因病辭世，「有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？還是辦錯了，弄錯了，就算了？」
陳揮文並點名，部分綠營立委對林宸佑案「見獵心喜」、尚未判決即對當事人與中天新聞全面抹黑，讓他感嘆歷史似曾相識。他提到，26年前曾與郭玫蘭及現任綠委林楚茵在同一家媒體共事，呼籲外界應以同一標準審視類似案件，「當年郭玫蘭最後證明清白，如今社會是否還記得？」
另一位資深媒體人錢怡君同日也在臉書重提郭玫蘭案，直指該案是台灣新聞史上典型的「偵查不公開破功」案例。她指出，2014年清晨郭玫蘭遭國安與警方帶走偵訊，期間被要求不得對外聯繫，但案情卻在短短數小時內外洩，隔天即有超過30家媒體以「共諜」定調報導。即使最終不起訴，郭已被媒體圈列為黑名單，失去所有工作機會，家庭承受巨大壓力，母親更因此罹患焦慮症。郭生前多次要求政府公開道歉並還原關鍵錄音帶，始終未能如願，最終在2018年癌逝。
錢怡君則強調，郭案凸顯公權力與媒體在偵查階段失守，讓尚未定罪的記者遭到「社會性判刑」，呼籲相關單位正視制度漏洞，避免類似悲劇重演。
依《中國時報》2019年12月19日也曾報導，已故前中央社記者郭玫蘭，2014年遭誣指涉共諜案，最終因罪證不足獲不起訴，但已讓郭玫蘭成為媒體業黑名單，還需改名「郭小蘭」才能在藝廊兼職。監委高涌誠、王美玉、趙永清提出調查報告，直指郭疑涉共諜案期間，媒體連日大幅報導並公開照片、錄音帶等，檢調涉違反「偵查不公開」，嚴重侵犯人權。
監委表示，調查局偵辦郭玫蘭涉犯國家安全法案件多年，最後僅根據郭的電子郵件便移送偵辦，檢調既查不到確切證據足以證明涉案，又拖到2014年12月才偵結不起訴，導致郭玫蘭身心煎熬達10個月，無辜受害甚深。
監委說明，本案涉及言論自由、偵查不公開、媒體公審及無罪推定爭議，除要求法務部及警政署改進，建請司法院、行政院研議檢察官發動搜索後，應限制偵查期間，對受害的被告考量減刑或金錢賠償。
★未經判決確定，應推定為無罪。
