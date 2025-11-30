陳揮文、歷史哥節目喊卡 邱毅控趙少康幕後主導：嫁禍鄭麗文

邱毅控趙少康是陳揮文、歷史哥兩人去職的幕後主導者。資料照 李政龍攝



名嘴陳揮文宣布結束19年飛碟電台主持人工作，網紅「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，前立委邱毅表示，同樣是無預警的被告知，幕後主導這兩項人事調整的，有很多種不同傳言，不過他判斷是資深媒體人趙少康，原因之一可能是嫁禍國民黨主席鄭麗文。對於相關指控，趙少康暫無回應。

邱毅昨（29日）在臉書發文，陳揮文無預警的「被離職」，就是丟了主持工作，是長達19年的飛碟電台主持人工作；幾乎同一時間，「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知。他說，幕後主導這兩項人事調整的是誰？有很多種不同的傳言，不過他判斷是趙少康，因兩家電台老板都是趙。

邱毅說，「歷史哥」支持國民黨主席鄭麗文，也支持網紅「舘長」。邱毅也說，在大選期間，「歷史哥」本邀請他常駐中廣節目，做固定來賓、談政治與歷史，但他才去了一次，就被告知別再去了。「歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素。」他相信「歷史哥」的說法，在同一時間，王淺秋也告知不能再邀他上節目了，原因也是趙少康。

至於陳揮文被離職，邱毅說，似乎複雜一些，因為有傳言說是因為陳批評鄭麗文，他判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。他說，台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留。

邱毅說，他斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老闆。老闆比黨主席有權多了。被藍綠媒體封殺，要討論是非黑白，他自認最有話語權。因為是被媒體封殺的常客。被封殺的原因有三：一是不聽大老板的指示，叫你批誰不批，叫你贊誰也不贊；二是不肯討好當道，結果淪為大老板表忠獻媚的投名狀；三是常被對手檢舉投訴，被NCC罰款，甚至惹上官司。

邱毅說，陳揮文離開經營19年的節目，自然是依依不捨，滿滿的委屈。為什麼挑中陳揮文，他可是老資格的媒體人。他判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是總統賴清德的意思，由趙少康執行。還是趙少康自己放不下恩怨的作為。

他說，媒體老板耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的。不過台灣的NCC委員也是拉幫結派，黨同伐異，內外勾結，充分配合著政治力，或是媒體老板的金權魔力。配合好的NCC委員，退休以後才有好的出路，可以在媒體做社長或發行人，至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人。就只好流落紅塵，自個兒搞自媒體了。

