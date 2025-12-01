陳揮文、歷史哥節目接連喊卡！他酸爆趙少康

▲網紅「歷史哥」李易修宣布，12月起中廣的《歷史易起SHOW》收攤，他自爆理由，是中廣前董事長趙少康親自下令。（圖／趙少康提供）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人陳揮文29日凌晨透過臉書發文，正式宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》。除了陳揮文，網紅「歷史哥」李易修也宣布，12月起中廣的《歷史易起SHOW》收攤，他也自爆理由，是中廣前董事長趙少康親自下令。新黨前發言人王炳忠說，有趙少康在，台灣主流媒體很難呈現統派立場。

王炳忠引用了前立委邱毅教授的看法，認為這兩起節目收攤事件，背後可能都是由趙少康直接決定的。他進一步透露，邱毅過去曾受李易修及媒體人王淺秋邀請，分別上他們在中廣主持的節目，當時頗受閱聽大眾歡迎。然而，後來兩位主持人卻被告知「不能再請邱毅來」，而原因便是中廣老闆趙少康對此持有意見。

對於台灣主流媒體的現狀，王炳忠提到過去曾與研究台灣問題的中國學者交流。當時學者曾提出疑問：「統派在島內怎麼會缺乏上主流媒體宣傳的渠道？趙少康不就在TVBS主持固定節目，手上還有中廣嗎？」王炳忠以此為結，表示如今又想起這段話，只能說看來這當中確實存在很深的誤解。

