陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況

資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持崗位一週後，他也在臉書分享最新近況。

陳揮文5日在臉書寫道：「一週前，2025-1128，週五，在飛碟電台《飛碟晚餐》跟大家說再見；一週後，2025-1205，週五，晚上18:40，陳揮文的晚餐：雞腿便當。」短短一句話，看似雲淡風輕，仍讓不少粉絲感到不捨「好好吃飯，對自己好一點」、「此處不留人自有留人處，外面的世界會更美麗」、「開始懷念下班開車有揮文碎念的時光」、「不要被打敗，加油」。

他自2006年7月起主持《飛碟晚餐》，一路走到2025年11月，長達19年的節目生涯就此畫下句點。在得知自己「被離職」後，他在社群表示：「陳揮文時間，下台一鞠躬。」並感性喊話：「有上台，就有下台；無論上台下台，對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬。」

