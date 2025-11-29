陳揮文19年節目《飛碟晚餐》收攤 自曝「被離職」預告未來動向
【緯來新聞網】飛碟電台《飛碟晚餐》主持人陳揮文28日突於節目中宣布將告別他主持長達19年的黃金時段，引發聽眾震驚。他隨後在臉書說明此舉為「好聚好散」，強調雙方沒有任何不快，並坦言這段近20年的主持生涯，讓他身心俱疲。
陳輝文自曝「被辭職」。（圖／翻攝陳輝文FB）
陳揮文指出，離開並非他主動決定，而是電台節目安排變動所致，「我是『被離職』」，他語氣淡然，並引用韓國瑜的一句話形容心境：「來是偶然，去是必然。」
他進一步透露，電台日前通知將進行節目調整，「飛碟電台有新的節目規劃，我完全尊重」，因此決定將這次收播視為正式告別：「陳揮文時間，下台一鞠躬。」他強調，無論上台或下台，都要向聽眾表達最誠摯的感謝。
他也再次強調和電台和平分手，並呼籲聽眾繼續支持飛碟電台，「19年一晃而過，飛碟電台一直給我絕對的主持自由，我真的感激不盡。」
雖然離開廣播圈，但陳揮文強調他「人還在」。他表示未來每週一至週五中午12點仍會在YouTube進行直播，下午則視情況參與電視節目通告，「節目結束，人沒消失，只是換個平台而已。」
臉書最後，他也貼出一段原本想在最後一集清唱卻忘詞的歌詞：「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜。」並感性向聽眾致謝：「謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！」
